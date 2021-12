JANDAIA DO SUL ENCERRA PRIMEIRO ANO DA GESTÃO LAURO JUNIOR E FIFA COM AVANÇOS IMPORTANTES PARA A CIDADE

Município encerra o ano com as finanças em dia, projetos importantes concluídos e vários já encaminhados para 2022

O perfeito Lauro Junior e seu vice Fifa assumiram a Prefeitura de Jandaia do Sul em meio a um momento atípico de pandemia. Com determinação, a nova gestão driblou os percalços e buscou colocar em prática as propostas do plano de governo, que visa atender às necessidades da população em todas as áreas, além de lançar projetos com o objetivo de estimular o crescimento econômico do município e torná-lo o mais atrativo do Vale do Ivaí.

Além da pandemia, Jandaia do Sul sofreu com os prejuízos causados pela chuva de granizo e também com uma das piores crises hídrica registrada na história da cidade e do Estado. Para Lauro Junior, esses foram os três maiores desafios enfrentados por sua equipe neste ano. “A minha experiência como vereador na gestão passada, o conhecimento que tenho do poder público e o apoio dos diretores nos trouxeram segurança para agir diante dessas situações”, comenta, acrescentando que outro ponto positivo para vencer os desafios é a motivação da equipe para trabalhar e levar resultados positivos para a população.

Todos os setores da administração municipal estão recebendo recursos e todas as áreas estão sendo bem cuidadas, de acordo com Lauro Junior, que está implantando nos diferentes departamentos um modelo de gestão ágil e focado em resultados (método OKR). Ele considera que o ano foi muito positivo para Jandaia do Sul e adianta que grande parte do que está sendo construído em 2021 irá refletir nos próximos anos.

O prefeito relata ainda que gostaria de estar agindo numa velocidade ainda maior, mas acaba esbarrando na burocracia do sistema público, que torna as iniciativas mais lentas. Para ter agilidade nas ações em 2022, estão sendo criados instrumentos no intuito de desburocratizar o sistema. “Temos nas mãos a condição de transformar para melhorar a vida das pessoas utilizando de forma responsável o dinheiro público e vamos continuar investindo nisso”, afirma.

Para o próximo ano, há vários projetos em andamento, alguns já protocolados e outros em fase de desenvolvimento. O projeto que prevê a pavimentação asfáltica rural em dois quilômetros da estrada para o Canutã, com ciclovia, pista de caminhada e iluminação já foi concluído e está aguardando recursos para iniciar a execução em 2022. Outra iniciativa semelhante (com 1,5 mil metros de asfalto, ciclovia, pista de caminhada e iluminação) está sendo pleiteada para a via de acesso ao futuro prédio da Universidade Federal do Paraná.

No início de janeiro será licitado um valor de até R$ 3 milhões para um Banco de Projetos, um programa de aceleração de obras que contemplará a implantação do Parque Ambiental da Nascente do Marumbizinho, a construção de piscina para projeto piloto de natação nas escolas municipais (inicialmente, de período integral), a revitalização da Praça do Café, a construção de duas novas escolas, dentre várias outras propostas que surgirem como demanda para o próximo ano. Para as propostas serão solicitados recursos para os governos do Estado e Federal.

“Junto com essas ações, o nosso objetivo é continuar investindo na qualidade de vida dos jandaienses, as áreas da saúde, educação e assistência social seguem a todo o vapor, e também buscar o desenvolvimento econômico do município, colocando-o na rota das outras cidades do Vale do Ivaí, pois, tornando Jandaia do Sul mais atrativa, as pessoas das cidades vizinhas vão nos visitar, fortalecer nosso comércio e, além do mais, isso facilitará a vinda de novos investidores para o município”, prospecta o prefeito.

Lauro Junior faz um balanço positivo de 2021 lembrando que Jandaia do Sul está com dois parques industriais em andamento, várias iniciativas encaminhadas para 2022 e com a saúde financeira “muito bem equilibrada”. “O Natal Luz veio para fechar este ano com chave de ouro e mostrar que nossa cidade tem grande potencial”, conclui.