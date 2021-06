Jandaia do Sul confirma mais dois óbitos e 32 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira

Segunda-feira – 31/05/2021 – Atualizado às 17:00h

32 NOVOS CASOS CONFIRMADOS

TOTAL de casos confirmados acumulados: 2711 CASOS

Hospitalizados:

6 Adultos – Enfermaria

1 Adulto – UTI

Óbito confirmado em 27/05/2021

Feminino, 65 Anos, apresentava hipertensão e Diabetes. Estava Hospitalizado no Nossa Senhora de Fátima em Jandaia do Sul.

Óbito confirmado em 31/05/2021

Masculino, 50 Anos, não apresentava comodidade estava Hospitalizado no Nossa Senhora de Fátima em Jandaia do Sul.

⚠️ ATUALIZAÇÃO: RISCO ALTO⚠️

No período de 07 de Maio 2021 à 21 de Maio de 2021, foram realizados 560 Exames, sendo Confirmado 231 Novos Casos, resultando assim uma Taxa de Positividade de 41,65%, onde conforme Decreto Municipal n° 7308 – enquadrando-se assim no RISCO ALTO.

Este risco é o resultado da taxa de positividade, composta por: Casos positivados na quinzena /(dividido) pelo número de testados da quinzena.

Fontes: Departamento de Saúde / Vigilância Epidemiológica /

SESA/PR: saude.pr.gov.br