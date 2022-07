Jandaia do Sul agora é Capital Paranaense da Cachaça

Município de Jandaia do Sul, terra da conhecida Cachaça Jamel e das premiadas Cachaça Estância Moretti e Cachaça Companheira, acaba de receber oficialmente o título de CAPITAL PARANAENSE DA CACHAÇA.

O Projeto de Lei, que foi aprovado na CCJ, é uma grande oportunidade para toda a região do Vale do Ivaí, já que tal título fomenta a geração de emprego, o turismo e o crescimento de toda a economia local. Além de fortalecer a indústria de cachaça na cidade de Jandaia do Sul.

“Este título é uma importante conquista para seguirmos com nosso projeto de tornar Jandaia do Sul uma cidade cada vez mais atrativa e em pleno crescimento. A cachaça é a bebida símbolo do Brasil, um segmento que gera muitos empregos e uma indústria de destaque na economia do nosso município.”

A cidade foi sede do Festival da Cachaça de Jandaia do Sul, que recebeu mais de 10 mil visitantes no mês de maio de 2022, e promete ser um evento ainda maior na edição prevista para maio de 2023. Além disso, o município também está investindo em pontos turísticos para tornar-se a ROTA TURÍSTICA DA CACHAÇA no Paraná.