Jandaia: Clube tem fiação elétrica furtada

Segundo a Polícia Militar, o fato ocorreu em um clube na Rua Francisco Egídio de Sá, em Jandaia do Sul.

A equipe foi solicitada para comparecer no endereço citado, pois segundo a solicitante, havia ocorrido um furto no referido clube. No local, em contato com o Sr. __________, caseiro, informou que o furto ocorreu nesta madrugada (21/03/2021) pois na data de ontem não constatou nenhuma irregularidade.

Hoje, ao verificar o barracão, observou que toda a fiação e tomadas foram subtraídos. Os autores utilizaram duas mesas do próprio local para subir e ter acesso à parte superior e fazer a retiradas dos fios. O solicitante foi orientado.