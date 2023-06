Vem aí a IV Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Jandaia do Sul

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) de Jandaia do Sul promove, no dia 28 (quarta-feira) de junho de 2023, a 4ª Conferencia Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com o tema “Erradicar a Fome e Garantir Direitos com Comida de Verdade, Democracia e Equidade”.

A conferência visa a participação de agricultores, membros de movimentos sociais, igrejas, e gestores públicos. A palestra será ministrada pela Nutricionista Marcela Romani Miksza que é a responsável pela cozinha central do município.

O evento acontecerá nas dependências do Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, das 8 às 12 horas, e conta com apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) do Paraná e Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB).