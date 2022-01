Irmãs sofrem importunação sexual em Jandaia e autor é preso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na noite desta sexta (21) na Avenida Getúlio Vargas.

O pai de duas meninas, uma de 13 anos e outra de 16 anos, informou que as duas haviam sofrido abuso sexual no meio da rua. Conforme a PM, o autor passou as mãos nos seios da irmã mais velha e ainda agrediu o pai das garotas com pauladas.

Conforme a PM, durante patrulhamennto esta equipe foi abordada pelo Sr relatando que suas filhas haviam sofrido abuso em via pública pela pessoa de XXX, o qual estava nas proximidades, que o solicitante iria acompanhar a equipe para mostrar o local onde estava o autor. Logo a frente foi possível visualizar o autor em questão, totalmente nervoso e alterado, onde fora dada voz de abordagem, mas desobedeceu a ordem da equipe. Ao tentar realizar a abordagem e revista, continuou a desobedecer está equipe, reagindo com agressividade. Neste momento foi necessário uso seletivo da força policial para contê-lo tentando imobilizar para fazer o uso de algemas, o qual passou a resistir e ameaçar está equipe Policial. O mesmo recebeu voz de prisão e assim a equipe conseguiu realizar o uso das algemas para resguardar o envolvido e a equipe policial, tendo em vista seu estado de agressividade.

Em seguida fora feito contato com o solicitante e suas filhas e também o namorado de uma delas, onde as mesmas relataram que estavam seguindo pela avenida Getúlio Vargas, próximo ao restaurante do Perninha, quando foram abordados por XXX, o qual iniciou diálogo com as menores, indagando-as se tinham namorado. Que estas responderam que eram menor de idade, mas este continuou insistindo no assunto e se aproximando, quando colocou as mãos sobre o seio da menor de 16 anos.

De pronto as mesmas tentaram se afastar ainda mais, onde XXX tentou colocar as mãos sobre a menor de 13 anos, mas foi impedido pela irmã. Já nas proximidades do auto posto Ipiranga, as vítimas estavam nervosas e o namorado afastar XXX, momento em que o mesmo fez menção de estar armado.

Algumas pessoas que estavam no pátio do auto posto presenciaram todo o fato e tentaram ajudar as meninas. Na sequência as vítimas entraram em contato com o pai, relatando o fato, que se fez presente no local, se aproximou de XXX questionando-o sobre ter abusado de suas filhas, mas foi recebido a pauladas, onde foi atingido no braço esquerdo, tórax e mão direita, causando vermelhidão e escoriações. Em seguida XXX adentrou em uma distribuidora de bebidas e voltou com um garfo em mãos, mas com isso Ricardo e suas filhas já haviam saído do local e abordou está equipe mais a frente.

Já na sede da Segunda Cia Jandaia do Sul o acusado continuou proferindo ameaças a “R” dizendo que quando sair da cadeia irá mata-lo. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas a delegacia para demais procedimentos.