Irmãos se desentendem após falecimento do pai

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h45 desta sexta-feira (5) no centro da cidade.

Conforme a PM, a equipe policial foi acionada para deslocar no endereço, onde segundo relatou uma solicitante, ela teria chegado de viagem do estado de São Paulo, na casa que é de seu pai, querendo adentrar o local onde a mesma relatou que seu pai havia falecido na data de ontem, porém como não tinha as chaves da residência acionou o senhor XXXXXXXXXXX, que é filho adotivo do falecido, porém o mesmo não franqueou a entrada da mesma residência o que gerou irritação de sua parte, e dando início a uma discussão, onde a senhora XXXXXXXXXXXX acabou no calor do momento, proferindo palavras de baixo calão contra o senhor XXXXXXXX, o chamado de “canalha, desgraçado e vagabundo.”

Relatou ainda a equipe que possui documentos que lhe garante o uso fruto da casa, e sendo ele o responsável pelo imóvel, não franqueou a entrada senhora XXXXXXX. As partes entraram em acordo e a senhora XXXXXXXX deixou o local, porém as partes foram orientadas a procurar a Polícia Judiciária caso desejem formalizar representação.