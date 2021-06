IPTU Jandaia: Parcela única com desconto vence dia 18

Para facilitar o acesso às informações relativas ao IPTU, agora, o Município de Jandaia do Sul disponibiliza a segunda via do IPTU e outras informações para regularizar a situação dos contribuintes no site da prefeitura municipal. O pagamento da parcela única com 10% de desconto no imposto foi prorrogado para 18/06/2021.

Mantenha sua situação em dia. O IPTU arrecadado é destinado para projetos de saúde, educação, infraestrutura e segurança do nosso município. Mais informações, entre em contato com o Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul pelo telefone (43) 3432-9250.