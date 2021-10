Inscrições abertas para o vestibular da UFPR Campus Jandaia do Sul

O SEU FUTURO ESTÁ NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ!

O ensino GRATUITO e de QUALIDADE da UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ DE JANDAIA DO SUL/PR está a seu alcance: as inscrições estão abertas e seguem até o dia 10 de novembro.

Em seu oitavo vestibular, o Campus Avançado em Jandaia do Sul, da UFPR, disponibilizará 172 vagas divididas em seus cinco cursos de graduação: Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Licenciatura em Computação e Licenciatura em Ciências Exatas – este último, ofertado no período noturno.

Todos esses cursos já foram avaliados pelo MEC e receberam nota 4 (em uma escala até 5), demonstrando a qualidade do trabalho já desenvolvido nessa sede da UFPR, desde 2014.

O Campus Avançado da UFPR no interior do estado está localizado em Jandaia do Sul, uma das 28 cidades integrantes do “Vale do Ivaí”, a 384 quilômetros de Curitiba e a 44 quilômetros de Maringá.

Em sua estrutura, o Campus possui hoje 41 laboratórios, uma biblioteca com um grande acervo contendo, além dos livros técnicos mais importantes para as áreas de atuação que contempla, literaturas e de informações e conhecimentos gerais.

Destaca-se o fato de que a UFPR possui um programa de auxílios para apoiar os estudantes que comprovem fragilidade socioeconômica demonstrando que necessitam de auxílio financeiro para se manter no curso (o PROBEM). O programa é constituído amparar a permanência dos estudantes na cidade e nos cursos, com auxílios para alimentação e moradia, por exemplo.

VESTIBULAR

O processo será realizado em uma única fase.

A prova objetiva do processo seletivo acontece no dia 13 de fevereiro de 2022.

O programa de provas já está disponível no site no NC, acesso pelo link: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=3201

INSCRIÇÕES

As inscrições iniciaram no dia 13 de setembro e vão até às 12h do dia 10 de novembro e devem ser feitas exclusivamente por meio do site do NC (www.nc.ufpr.br). Aconselha-se a não deixar a inscrição para os últimos dias.

Cotas

O processo garante a reserva de vagas para: candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que tenham cursado o Ensino Médio integralmente em escolas públicas; candidatos em geral que tenham cursado o Ensino Médio integralmente em escolas públicas; candidatos com deficiência. É necessário observar no edital todas as regras referentes à reserva de vagas e as maneiras de comprovar a renda, também são exigidos outros documentos em alguns casos para comprovar a situação.

Além das vagas reservadas, é garantida uma vaga por curso para pessoas com deficiência na concorrência geral.

Vagas

A relação completa com as vagas disponíveis no processo seletivo, assim como outras informações e orientações, serão divulgadas no Guia do Candidato, disponível no link: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=3364

Feria de Cursos e Profissões Virtual

A UFPR realiza sua Feira de Cursos e Profissões há 18 anos e, este ano, em função da Pandemia de COVID-19, oferecemos Feira Virtual de Cursos e Profissões.

O portal http://www.feiradecursos.ufpr.br/portal/ vai abrigar as informações sobre os cursos de graduação da universidade, apresentando a história do curso, perfil do aluno e do profissional, evidenciando ainda informações sobre vagas e a uma palestra com um professor, com versão em libras para acessibilidade da comunidade surda.

No portal há um espaço dedicado apenas ao vestibular, com o edital do Núcleo de Concursos, as formas de ingresso (vestibular ou Sisu), as regras de cotas e informações sobre bolsas e auxílios. Há também a Sala de Estudos, onde o candidato encontra as provas de anos anteriores e projetos para ajudar nos estudos.

Dúvidas

Durante a pandemia, o NC manterá uma Central de Atendimento ao Candidato para tirar dúvidas sobre o processo. Basta ligar nos números (41) 3313-8815, (41) 3313-8816 e (41) 3313-8818. Há também um sistema interativo via Internet que pode ser acessado no endereço eletrônico do núcleo (www.nc.ufpr.br).

As informações desta matéria não substituem aquelas presentes no edital.

Acesse o edital do Vestibular 2020/2021 da UFPR e outras informações no link: https://servicos.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PS2022

