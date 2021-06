Iniciado cadastro de auxílio emergencial para microempresas MEIs em Jandaia do Sul

Empresários jandaienses MEI ou proprietários de Microempresas já podem se cadastrar para receber o PAE (Programa de Auxílio Emergencial do Governo do Paraná). Para saber quem tem direito a receber o auxílio e ainda ter acesso a mais informações, visite o site: www.auxilioemergencial.pr.gov.br. Ou então, mande mensagem para (43) 9-9861-6215 na Agência do Trabalhador. As empresas aptas a receberem o auxílio têm até dia 09 de agosto de 2021 para realizarem o seu cadastro.