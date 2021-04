Indivíduo tenta arrombar residência com moradora dentro

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 5h37 de domingo (18) Na Rua Vicente Ferreira, Residencial Massa, em Jandaia do Sul.

Após solicitação via fone 190 a equipe de serviço deslocou até ao local descrito, onde segundo informações da senhora de 38 anos, um indivíduo teria tentado violar a janela da cozinha para adentrar a sua residência, porém a mesma ao escutar o barulho pediu socorro para seu vizinho que saiu para fora, mas o indivíduo ao perceber que a vítima teria pedido ajuda, acabou evadindo-se do local em um veículo, não sabendo precisar características do mesmo.

Diante do ocorrido à solicitante acabou sendo devidamente orientada pelos policiais.