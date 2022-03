Indivíduo relata que foi roubado no Jardim das Flores

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar no final da tarde desta sexta-feira (25).

Conforme a PM, após solicitação a equipe deslocou até o endereço acima citado, onde a pessoa informou que estava transitando no bairro Jardim das Flores, onde um indivíduo com uma bicicleta puxou a corrente de prata de seu pescoço, momento em que pegou um pedaço de pau para se defender, que com a chegada de mais alguns indivíduos para agredi-lo saiu correndo sentido a rodovia. Informou ainda que um veículo Gol, de cor cinza, o alcançou saindo alguns indivíduos para o agredir, momento em que correu sentido a empresa para pedir ajuda.

A vítima em questão informou estar em situação de rua, não sabendo passar maiores detalhes sobre os autores e foi orientado. Os policiais realizaram patrulhamento, porém o veículo em questão não foi localizado.