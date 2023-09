Indivíduo pega motocicleta para testar e desaparece

No sábado, 16 de setembro, foi registrado pela Polícia Militar de Jandaia do Sul um caso de furto. De acordo com a solicitação recebida, um indivíduo do sexo masculino pegou a motocicleta da vítima com a intenção de testá-la para uma possível troca, porém não retornou.

A vítima, que trabalha em um despachante, relatou que no dia anterior, o suspeito chegou até o local e pediu para andar com sua motocicleta Honda CG150, com o objetivo de fazer uma possível troca. O indivíduo deixou sua motocicleta, uma Yamaha YS Fazer 250, em posse da vítima. No entanto, o suspeito saiu com a moto da vítima e não retornou, tomando rumo desconhecido.

A equipe policial realizou buscas na tentativa de localizar o suspeito, inclusive na residência dele no Jardim Esmeralda. Contudo, foi feito contato com a esposa, que informou não ter mais contato com ele desde o momento do ocorrido. O homem não atende telefonemas e não estava onde havia informado que iria.

Diante dos fatos, a vítima foi devidamente orientada quanto aos procedimentos cabíveis e foi lavrado um boletim de ocorrência. Vale ressaltar que ambas as motocicletas envolvidas no caso não possuem débitos.