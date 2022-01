Indivíduo furta bolsa com R$ 1 mil em Jandaia do Sul

A Polícia Militar foi acionada na manhã de quinta-feira (30) na Rua José Maria de Paula, onde foi informada pela vítima e populares, que o veículo Ford Focus pertencente à vítima estava estacionado em via pública, quando por volta das 7h50min um indivíduo adulto trajando blusa de manga comprida xadrez nas cores verde e branca se aproximou do veículo conseguiu abrir a porta que estava trancada e subtraiu uma bolsa contendo R$ 1.000,00.

Em seguida, com alarme do veículo acionado, o ladrão saiu correndo em direção à rua Timóteo Pagliarini. Como providência, a solicitante foi orientada pelos policiais e realizadas buscas no intuito de localizar o autor.