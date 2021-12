Na sexta-feira (24) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi chamada no Supermercado Cidade Canção onde os fiscais do referido mercado, estariam com uma pessoa que foi flagrada furtando algumas barras de chocolates no interior do estabelecimento, sendo o mesmo contido e levado até a sala da gerência até a chegada da equipe policial.

O indivíduo, de 28 anos, recebeu voz de prisão e foi levado a delegacia.