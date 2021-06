Indivíduo é preso após desacatar e ameaçar policiais na rodoviária de Jandaia do Sul

Jandaia do Sul 8h30 – Natureza: Perturbação do Trabalho / Desacato / Ameaça – Preso: Homem, 38 anos – Endereço Praça do Café, Rodoviária

O vigilante da rodoviária relatou que um homem com sintomas de embriaguez alcoólica estava perturbando o trabalho e o sossego alheio dos frequentadores do terminal de embarque e desembarque.

O indivíduo, de 38 anos, desacatou a equipe policial com palavras de baixo calão e ameaças de morte aos policiais, dizendo ser membro da facção criminosa PCC.

Diante do ocorrido foi dada voz de prisão, sendo feito uso de algemas conforme Súmula Vinculante nº 11 do STF para resguardar a integridade física do autor e da equipe policial. Foi conduzindo até a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.