Índia teria furtado chaves de loja em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 18h50 desta sexta-feira (22) na Praça do Café.

A comerciante relatou que por volta das 14h uma índia vestida com um short preto e camiseta azul entrou na loja, pediu dinheiro e logo em seguida saiu, porém quando foi fechar a loja por volta das 18h, não localizou as chaves das portas da loja e com isso ao verificar as imagens das câmeras percebeu que a índia teria subtraído as chaves.

Os policiais realizaram diligências na região e a vítima foi orientada quanto aos procedimentos.