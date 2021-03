Idosos de 80 e 81 anos devem ser vacinados nesta sexta-feira (12)

A imunização contra a COVID-19 para idosos de 80 e 81 anos acontece amanhã, dia 12 de março, das 09 às 16 horas, no Ginásio de Esportes de Jandaia do Sul.

ATENÇÃO: Idosos com 82 anos ou mais e que ainda não compareceram para receber a vacina contra a Covid-19, por favor, comparecer também no dia 12/03 (sexta-feira), das 09 às 16 horas, para serem vacinados.

Todos devem comparecer no Drive Thru instalado no Ginásio de Esportes com documento com foto e carteira de vacinação. Não é necessário sair do carro para receber a vacina. Acamados serão vacinados em casa. Não é necessário cadastro prévio.

Mesmo com a vacinação, continuem usando máscara e se cuidando. Manteremos a população informada de novos lotes, reforçando que seguimos o Plano Nacional de Imunização.