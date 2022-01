Um motociclista de 80 anos ficou ferido após colidir na traseira de um GM Corsa em Jandaia do Sul.

O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (3) na BR-369 próximo a Associval.

O idoso seguia com a moto em direção a Jandaia do Sul, quando se deparou com o trânsito lento e houve o acidente. Ele estava consciente, foi socorrido pela equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul e encaminhado ao hospital.