Idoso passa cheque de R$ 248 e tem R$ 4.248 descontado da conta

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso nesta quinta-feira (13).

Conforme a PM, a vítima de 71 anos, passou a relatar que passou um cheque no mercado na data de 16 de dezembro de 2021, no valor de R$ 248,00, pré-datado para o dia 26/01/2022 e quando foi receber seu pagamento e retirou um extrato de sua conta, percebeu que foi descontado o valor de R$ 4.248,00, valor esse referente ao desconto do cheque, que provavelmente foi adulterado, que segundo a vítima até a data do depósito foi modificada para 16 de dezembro de 2021, sendo que a data original para depósito é 26 de janeiro de 2022.

Os policiais orientaram a vítima quanto os procedimentos cabíveis.