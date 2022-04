Idosa é agredida por filho usuário de drogas

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 11h44 de sexta-feira (1) na Rua Treze de Maio em Jandaia do Sul.

Conforma a PM, após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de lesão corporal, a equipe deslocou ao endereço onde foi encontrada a vítima idosa, a qual relatou que seu filho, usuário de drogas, vem com frequência proferindo ameaças de morte e agressões que resultam em hematomas e escoriações nos membros superiores, as quais foram apresentadas à equipe, sendo acionado o Samu, que prestou atendimento no local.

Perguntado à vítima sobre a localização do autor, informou que havia se evadido do local pouco antes da chegada da equipe policial, porém durante o atendimento o indivíduo retornou ao local sendo de imediato abordado e detido, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a vítima para providências cabíveis.