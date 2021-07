I Conferência Municipal de Cultura de Jandaia do Sul

O Departamento de Cultura convida todos os artistas para participarem da 1º Conferência Municipal de Cultura de Jandaia do Sul que será realizado no dia 31 de julho de 2021, a partir das 08 horas, no Auditório Prof. Lourenço Ildefonso da Silva.

GARANTA SUA VAGA NO EVENTO! FALE COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA PELO TELEFONE (43) 9-9662-2852.

A participação dos artistas e fazedores de cultura da nossa cidade é de extrema importância para garantia dos direitos culturais de todos. E lembrem-se: os participantes do evento (artistas e fazedores de cultura) também devem estar cadastrados no mapeamento artístico cultural (https://www.jandaiadosul.pr.gov.br/?meio=15842).

O tema do evento será Sistema Municipal de Cultura e, durante a cerimônia, serão eleitos os membros da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Política Cultural de Jandaia do Sul.