Hóspede é preso ao tentar furtar TV de hotel em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h44 desta quinta-feira (16) no hotel localizado na Praça do Café em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de furto, a equipe deslocou ao endereço e, em contato com solicitante e populares no local, informaram que um dos hóspedes do referido local havia subtraído dois aparelhos televisores dos quartos do hotel, embalando as duas unidades em um lençol colorido e com auxílio de um cabo de antena estava descendo os aparelhos pela janela do edifício com o intuito de furtar.

Após terem sido alertados, os funcionários do referido estabelecimento surpreenderam e detiveram o autor ainda nas dependências do hotel até a chegada da equipe. Diante das circunstâncias recebeu voz de prisão e foi encaminhado pelo crime de furto qualificado na forma tentada até a delegacia de polícia juntamente com os objetos, prova material do ocorrido.

Um funcionário do hotel também acompanhou a ocorrência na condição de testemunha.