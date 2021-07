Homem teria disparado arma de fogo várias vezes ne região do Villar II

Jandaia do Sul 23h54min – Natureza: Disparo de Arma de Fogo – Endereço: Rua Projetada F

Conforme a PM, após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares (Copom) informando situação de disparos de arma de fogo no referido endereço, as equipes RPA e ROTAM deslocaram e efetuaram buscas no local, inclusive em meio a mata ciliar do córrego que margeia o Conjunto Jardim Vilar II, porém sem êxito na localização do possível autor.

Foi feito contato com o solicitante que confirmou a presença de um indivíduo efetuando ao menos três disparos com arma de fogo em direção a mata, também foi observado um veículo Fiat Uno estacionado e aberto nas proximidades, sem sinais que pudessem indicar algo ilícito.