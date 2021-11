A equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul prestou socorro a um homem de 32 anos que caiu do telhado de uma residência na Rua Santos Dumont, na Vila Rica em Jandaia do Sul no início da tarde desta segunda-feira (1).

O telha cedeu e o homem caiu vindo a atingir o forro e cair no cômodo da casa. Ele sofreu alguns ferimentos, porém sem suspeita de fraturas e foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.