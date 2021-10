Homem resiste a prisão mas acaba detido na Vila Rica

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (4) na Rua Malvinas, Vila Rica. Um homem de 48 anos, com mandado de prisão em aberto tentou se esconder da Polícia e arremessou objetos contra a equipe policial.

Conforme relato da Polícia Militar, “durante diligências, ao passar pela Rua Malvinas, frente ao numeral XX, bairro Vila Rica, a equipe visualizou um homem na calçada da residência, o qual carregava algumas telhas tipo Eternit, de pronto esta equipe o identificou como sendo o proprietário da citada residência, XXXX, este o qual pesa contra si um mandado de prisão em aberto, mandado este de número XXXX, expedido pela Comarca de Jandaia do Sul, por suspensão de regime pelo crime de ameaça, com validade até 03/05/2025.

Diante do fato, foi dado voz de abordagem a XXXX, o qual de pronto soltou os materiais que carregava e correu para o interior da residência, sendo este acompanhado pela equipe policial, por diversas vezes nos identificamos como policiais militares e ordenávamos que este erguesse as mãos, porém não obedecia, em dado momento XXXX apoderou-se de uma barra de ferro e a arremessou em direção do XXXX, o qual teve que esquivar-se para não ser atingido.

XXXX conseguiu abrir uma janela da residência adentrando-a e a fechando na sequência, nesse instante esta equipe policial tentou adentrar o imóvel pela porta da sala, no entanto esposa e dois filhos de XXXX fizeram uma barricada na porta para impedir o acesso da equipe. Diante da eminência de fuga do autor pelos fundos do imóvel, foi solicitado apoio da equipe RPA para cercamos o imóvel. Com a chegada da equipe foi possível adentrar o local onde foram feitas buscas na parte interna e externa. Sendo XXXX localizado nos fundos do quintal, deitado no chão, em uma espécie de cabana, a qual estava construída entre bananeiras e o muro dos fundos do quintal. Sendo assim foi dado nova voz de abordagem a XXXX, porém este negava-se a sair do local, o qual exaltou-se e começou a arremessar objetos que ali estavam contra a equipe policial, inclusive atingiu com um pedaço de metal no pé direito do XXXX e com um aro de bicicleta a mão esquerda do XXXX, causando nestes, algumas escoriações.

Perante as agressões e resistência ativa foi necessário a utilização de um instrumento de menor potencial ofensivo, a Oleosina de Capsaicina, G. Pim Max, sendo esta utilização de maneira técnica, para diminuir o risco de lesão ao abordado, sendo utilizado pelo XXXX e XXXX. XXXX ainda se mostrava resistente e gritava que nenhum “polícia filho da puta” iria prendê-lo e continuava a jogar objetos contra a equipe, desta vez atingindo o XXXX com um quadro de bicicleta, causando algumas escoriações.

Diante da dificuldade e reluta do abordado, foi solicitado apoio, o qual compareceu no local, sendo necessário a utilização da Spark, marca condor, Dei-240, onde foi utilizado um cartucho de 6m ba12 s-0063761. XXXX após ser atingido caiu ao solo e a equipe policial aproximou-se deste para sua prisão, momento em que o autor relutou novamente e tentou retirar a pistola do XXXX do coldre, não logrando êxito devido aos itens de retenção do equipamento. Foi necessário a utilização de técnicas de imobilização para conter o autor, que foi contido e algemado, sendo dado voz de prisão e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul”.