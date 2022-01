Homem morre em confronto a com a PM em Jandaia

A Polícia Militar fazia patrulhamento pela Avenida Paraná, próximo a Rua Marumbi, na noite de 27 de janeiro, de 2022, quando encontrou um transeunte, que aflito, relatou que um Ford Ka, de cor preta, foi a cidade de Mandaguari, com o intuito de negociar drogas, mas queria anonimato, porque o acusado era de alta periculosidade, tanto ele como sua família. Segundo o Blog do Berimbau, diante do fato narrado, houve intensificação no patrulhamento, até que, na BR-376, sentido Mandaguari, a ROTAM visualizou o carro indicado. O motorista não acatou voz de abordagem e empreendeu fuga pela rodovia. Em certo momento, a viatura conseguiu emparelhar-se e solicitou que encostassem. A ordem foi atendida, sendo que desceu do lado do carona, um masculino e a condutora, de 20 anos, permaneceu no interior do veículo. O acusado passou a desacatar e tentava fugir para às margens da pista, onde poderia ganhar uma mata. Em meio a resistência, consta no boletim, que ele levou a mão na cintura e sacou um revólver, chegando a apontar para os policiais militares, instante em que um dos soldados, fez o uso de disparos. O indivíduo caiu demonstrando sinais vitais. Foi acionado o socorro junto aos Bombeiros Comunitários de Jandaia, mas, ao chegar ao local, constaram a morte do passageiro.

A condutora, era Paula, a qual revelou, que o nome do rapaz seria Rafael, e que ele tinha envolvimento com o crime de tráfico entorpecentes. O irmão dele, Paulinho, já havia morrido em confronto com PM em 2021. Foi acionada a Polícia Civil e o IML – Instituto Médico Legal. A arma usada na injusta reação, foi um revolver calibre 32, que estava com cinco cartuchos intactos e um deflagrado.