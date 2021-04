Homem embriagado causa tumulto na casa do avô

Ocorrência registrada pela Polícia Militar às 21h37 – Natureza: Perturbação da Tranquilidade – Endereço: Rua Joza Ribeiro, Jardim Vilar, Jandaia do Sul.

A equipe foi acionada pela Central de Operações para deslocar até o endereço acima citado, onde segundo informações estaria ocorrendo uma vias de fato entre dois masculinos.

Foi visualizado os indivíduos, porém não estavam em confronto físico. Feito contato com as partes, foi relatado por um deles que seu neto estaria embriagado e causando tumultuo na residência e o solicitante, avô do cidadão, exigiu que o mesmo se retirasse de sua casa.

Vale ressaltar que o neto do solicitante é bastante conhecido das equipes policiais por práticas criminosas e perturbações. Ambos foram orientados e o indivíduo causador do transtorno recolheu alguns de seus pertences pessoais e se retirou do local espontaneamente.