Homem é preso por posse irregular de arma de fogo

Jandaia do Sul 20h24 – Natureza: Posse Irregular de Arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido – Preso: Homem, 34 anos – Vítima: Mulher, 46 anos – Endereço: Rua Otávio Sonni, centro

Segundo informações repassadas pelo solicitante, sua irmã estava sendo ameaçada pelo convivente e que ele estava dentro da residência armado com um revólver. Ao chegar na residência a porta da cozinha estava aberta, sendo que ao perceber a entrada da equipe no local, ______ tentou sair pela porta da sala, sendo de imediato abordado e submetido à revista pessoal e localizado em sua cintura um Revólver Calibre .38 Special da marca Taurus municiado com 05 munições intactas da marca CBC SPL NTA, acoplado em um coldre de tecido com mais 04 munições intactas da mesma marca.

Dada voz de prisão sendo utilizado algemas conforme súmula vinculante nº 11 do STF para resguardar a integridade física da equipe e do detido. A vítima, que é convivente do acusado, relatou que já convivia com ele há 12 anos, porém o relacionamento estava rompido e ele estava pegando seus pertences para deixar o local.

Perguntado a ela se estava sofrendo alguma ameaça por parte dele, ela respondeu que não e que teria feito um acordo com ele para que deixasse a residência.

Diante das informações repassadas, foi confeccionado o BOU e o autor conduzido até a Delegacia de Polícia Civil Jandaia do Sul com a arma e munições apreendidas para os procedimentos cabíveis.

A arma apreendida possui número de registro e número de série.