Homem é preso após tentar matar mulher em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h01 na Rua Gregorio Pozza, Jardim Perola.

Conforme a PM, por telefone a solicitante relatou que seu ex-marido teria invadido sua residência e se recusava a sair, ainda que possuía medida protetiva contra o mesmo.

No local, a equipe policial deparou-se com a mulher caída sobre a calçada de sua residência sendo socorrida por vizinhos, com marcas de várias escoriações pelo corpo além de ferimentos decorrentes por arma branca, onde passou a relatar que o homem havia invadido sua residência e no momento em que acionou a polícia militar o mesmo sacou uma faca e passou a desferir vários golpes, sendo que para salvar sua vida acabou entrando em luta corporal com o mesmo, momento em que a faca caiu e o mesmo acabou fugindo correndo tomando rumo o Supermercado Cortês, não consumando seu assassinato por motivos alheios a sua vontade, ainda que a faca utilizada estava caída sobre a calçada, cheia de sangue inclusive com a lâmina torta devido à violência de suas agressões.

O SAMU foi acionado para socorrer a mulher e, em seguida os policiais iniciaram buscas com objetivo de localizar o autor, onde há algumas quadras foi encontrado em via pública, abordado e dado voz de prisão ao acusado de 25 anos, sendo encaminhado até a delegacia de Jandaia do Sul para as providências cabíveis ao fato.

Os socorristas verificaram três ferimentos decorrentes de arma branca, sendo um nas costas, um no pescoço e outro em um dedo da mão esquerda, além de diversos hematomas na face, pescoço e braços e escoriações superficiais pelo resto do corpo.