Homem é preso após dirigir bêbado no centro de Jandaia do Sul

Durante patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas, na noite de domingo (27), policiais militares avistaram no cruzamento com a Rua Souza Naves, um veículo GM Celta de cor amarela transitando na via em “ziguezague”, aparentando que seu condutor poderia estar com algum problema de saúde ou sob efeito de alguma substância.

Após transitar por aproximadamente duas quadras, o referido veículo foi abordado em local com menos fluxo de veículos.

No momento da abordagem, o condutor ao desembarcar do veículo, apresentava dificuldades para caminhar e se manter em pé, como também dificuldades em se expressar e concluir uma frase, e forte odor etílico, que submetido a revista pessoal como também busca no interior do veículo, nenhum ilícito foi encontrado.

O condutor, de 42 anos, estava com a CNH vencida desde 04/11/2019, passivo de recolhimento do referido documento, e o veículo apresentava pendências administrativas desde o ano de 2017.

Diante dos fatos o veículo foi apreendido, sendo lavradas as devidas notificações de trânsito.

O condutor foi levado Companhia da Polícia Militar, onde por livre e espontânea vontade, foi submetido ao teste estilométrico resultando em 1,16 mg/L, caracterizando embriaguez alcoólica acima do limite não passivo de prisão, que é de até 0,33mg/L, conforme Art 306 do CTB, e Resolução 432/13 do Contran.

Após o teste foi dada voz de prisão ao mesmo e posteriormente conduzido para Delegacia de Jandaia do Sul paras devidas providências.