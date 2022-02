Homem armado com faca é abordado pela PM na região da Vila Rica

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 10h32 deste sábado (19) na Rua Nelido Cavallini em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, durante patrulhamento foi avistado masculino com o volume em sua cintura, indicando poder estar com algum tipo de arma. Foi realizada a busca pessoal e encontrada uma faca com tamanho aproximado de 20 cm com cabo de madeira.

Perguntado ao abordado o motivo de estar portando a faca, respondeu que seu pai está sendo ameaçado e que se alguém falasse algo que ele não gostasse iria utilizá-la.

Diante aos fatos foi apreendida a arma e confeccionado termo circunstanciado pelo crime de posse de arma branca.