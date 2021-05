Homem é encontrado morto após três dias sem sair de casa

Jandaia do Sul 24/05/2021 11h31 – Natureza: Atendimento em local de morte – Endereço Rua Jandaia, Jandaia do Sul, Distrito de São José

A equipe policial foi solicitada para deslocar no distrito de São José, onde segundo a solicitante seu vizinho estaria no interior da residência há três dias sem sair e que através da janela do banheiro, fora visualizado sentado no vazo sanitário imóvel e não respondia aos chamados.

No local fora feito contato com a equipe do Samu, os quais adentraram a residência e constataram que o senhor em questão, de 66 anos, se encontrava em óbito.

Sendo assim foi feito contato com a Polícia Civil a qual acionou a equipe do IML e criminalística.

A solicitante fez contato com os familiares, onde se fez presente a nora da vítima.

A Polícia Civil também esteve no local para fazer a liberação do corpo.