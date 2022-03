Homem é agredido por menores na Praça do Café

A equipe da Polícia Militar foi acionada na noite de domingo (6) para deslocar na Praça do Café (em frente a prefeitura) onde um masculino havia sido agredido.

No local foi feito contato com a vítima, que informou ter sido abordado por aproximadamente cinco masculinos, menores de idade, os quais sem motivo aparente lhe agrediram com chutes, vindo a sofrer lesões na face.

Após as agressões, os autores se evadiram tomando rumo ignorado. A vítima conseguiu reconhecer um dos menores e mais quatro envolvidos.

A equipe da Defesa Civil esteve no local e deu os primeiros atendimentos, em seguida encaminhou ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.

Foi realizado patrulhamento, porém os agressores não foram localizados.