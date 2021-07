Homem é agredido em bar

Às 19h50 de domingo (25) a Polícia Militar foi chamada no PAM, onde a enfermeira passou a relatar que deu entrada um indivíduo com ferimento (corte) na cabeça proveniente de uma pancada com objeto do tipo tijolo ou pedra.

A vítima de 48 anos, informou que estava em um bar no bairro Vila Rica, momento em que chegaram três masculinos e começaram a lhe agredir.

O homem foi orientado a aguardar a chegada da viatura enquanto seria atendido, mas se evadiu do local sem terminar o atendimento dizendo que cobraria o ocorrido.

Diante dos fatos, a equipe policial realizou buscas no intuito de localizar a pessoa, porém sem êxito até a confecção do BOU.