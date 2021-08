Homem é agredido com criança no colo após estacionar em frente a portão

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 10h10 da manhã de sábado (21).

Conforme a PM, o solicitante relatou que parou seu veículo defronte um parquinho localizado na Rua Pirapó em Jandaia do Sul, quando um senhor saiu de sua residência gritando e mandando retirar o seu veículo que estaria estacionado na frente de seu portão.

Após o fato, ambos entraram em discussão momento em que o senhor entrou em um barracão, que fica em anexo a sua residência, e saiu com uma barra de ferro em mãos e passou a agredi-lo causando diversas escoriações em seu corpo, sendo no braço direito, perna direita e costas. Disse ainda que estaria com seu filho de dois anos e meio no colo no momento em que sofreu as agressões.

O senhor teria ameaçado agredi-lo novamente e ainda pegar uma arma. Diante dos fatos, o solicitante relatou que desejaria representar criminalmente, sendo as partes encaminhadas até a sede da 2ª CIA PM de Jandaia do Sul para a confecção do termo circunstanciado.