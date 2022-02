Homem é acusado de furtar objetos de loja da ex

Data do Registro: 13/02/2022 11:36:20 Endereço: RUA DOS PATRIOTAS, CENTRO – JANDAIA DO SUL Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

A solicitante informou que teve um desentendimento com seu ex amásio de 43 anos, e por volta das 10h da manhã de sábado (12) foi até sua loja e furtou sua bolsa contendo as chaves da loja, celular, dinheiro e documentos pessoais e que no domingo recebeu informações de que seu ex teria ido até a loja e subtraído vários objetos, sendo celulares de clientes as quais a vítima não soube precisar a marca e modelo, e também levou os balcões de atendimento.

Que a mesma entrou em contato com seu ex e este afirmou que teria sim subtraído os objetos e já teria passado pra frente. Diante dos fatos a mesma foi orientada a comparecer posteriormente a Delegacia de Polícia Civil para acrescentar os detalhes referentes aos demais celulares furtados.

A mesma relatou que são aproximadamente oito celulares. Que ainda relatou que o autor a ameaçou de morte.