Homem custodiado pelo sistema prisional apresenta surto psíquico no centro de Jandaia do Sul

Um homem custodiado pelo sistema prisional e integrante do programa de trabalho “Mãos Amigas” apresentou um quadro de agitação e aparente surto psíquico na tarde de sexta-feira (13), na Avenida Anunciato Sonni, na região central de Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via Central de Operações para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem bastante agitado e apresentando relatos incoerentes.

Durante a intervenção, ele colaborou com a equipe e aceitou receber atendimento médico especializado.

Na sequência, uma equipe da Polícia Penal de Jandaia do Sul compareceu ao endereço e assumiu a custódia e a escolta do detento, que seria encaminhado para receber assistência médica.

A ocorrência foi registrada como apoio a outros órgãos, sem constatação de ilícito.