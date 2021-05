Homem com mandado de prisão pelo estado de SP é preso em Jandaia

Jandaia do Sul 18/05/2021 19h30 – Natureza Cumprimento de Mandado Judicial – Preso Homem, 36 anos – Local Rodovia BR 369 – Rural

Durante patrulhamento pelo endereço acima citado, foi avistado dois indivíduos em atitude suspeita transitando a pé e foi dada voz a abordagem.

Realizada a busca pessoal e nos arredores, mas nada de ilícito foi encontrado, no entanto na checagem dos dados via INFOSEG e CNJ foi constatado um Mandado de Prisão pelo estado de São Paulo em desfavor de um suspeito pela tipicidade do Art. 33 – Tráfico de Drogas, onde o mesmo se evadiu do sistema semiaberto.

Cidadão encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis. O outro indivíduo foi liberado no local.