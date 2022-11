Hoje (9) haverá detonação de rocha nas obras do contorno de Jandaia do Sul

A VIAPAR INFORMA –

Hoje, quarta-feira, às três da tarde, está prevista uma detonação de rochas no Contorno de Jandaia do Sul. Para segurança de todos, haverá uma evacuação no raio de 400 metros dos acessos municipais e particulares. A BR-376 estará fechada ao tráfego de automóveis, nos dois sentidos, na altura do quilometro 5.

O transito será paralisado 5 minutos antes da detonação, quando será tocada a última sirene. A liberação vai ocorrer 5 minutos após a detonação, depois da vistoria dos profissionais da concessionária.