Haverá vacinação Itinerante nesta quinta-feira (16) em Jandaia do Sul

Nesta quinta-feira (16) os profissionais da saúde estarão visitando os bairros abaixo relacionados, para a regularização da vacinação da COVID-19, portanto se você mora em um desses bairros e ainda não tomou a primeira ou segunda dose ou ainda não tomou a dose de reforço, eles estarão aplicando em sua residência.

Bairros: Lino Marchette, Residencial Flor do Vale, Jardim das Flores 1 e 2, Jardim Araucária, Vila Paião, Vila Batista, Residencial Esteves, Parte da Vila Alta, Jardim Palmeiras 1 e 2, Jardim América e Jardim Imperial.

ATENÇÃO: As demais vacinas da COVID-19 continuam no Drive Thru do ginásio de esportes conforme cronograma.