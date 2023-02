Haverá interdição de vias para detonação de rocha nesta sexta em Jandaia do Sul

Dando prosseguimento às obras do Contorno de Jandaia do Sul, a Viapar anuncia uma nova detonação de rocha prevista para sexta-feira (24/02), às 15h.

Uma área com raio de 300 metros será toda evacuada, com barreiras localizadas nas rodovias BR-376, BR-369 e vias municipais (veja o mapa de localização dos bloqueios).

A paralisação ocorrerá 5 minutos antes da detonação (última sirene) e a liberação 5 minutos após a vistoria do Blaster (profissional responsável pelo manuseio, arranjo, disposição e detonação do explosivo).