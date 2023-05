Haverá detonação de rochas nesta quarta e quinta-feira no Contorno de Jandaia do Sul

A Viapar – Rodovias Integradas do Paraná – anuncia duas detonações nesta quarta (24/05) e quinta-feira (25/05) no Contorno de Jandaia do Sul.

Nesta quarta, a detonação está prevista para às 15h30, com evacuação num raio de 200 metros. Serão fechados os acessos municipais e particulares.

A detonação de quinta-feira ocorrerá às 15h nos arredores do trevo, com evacuação no raio de 300 metros e também com fechamento dos acessos municipais e particulares, bem como das rodovias BR-376 (km 215,0 a km 216,5) e BR-369 (km 229,0).

As paralisações das vias ocorrerão 5 minutos antes das detonações. As mesmas serão liberadas após 5 minutos, depois da vistoria do Blaster (profissional responsável pelo manuseio, arranjo, disposição e detonação do explosivo).