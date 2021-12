Grávida relata que foi agredida pelo marido

Data do Registro: 15/12/2021 21:35:33 Endereço: RUA LONDRINA, SANTA HELENA – JANDAIA DO SUL, Paraná Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL

Descrição do Fato: Após repasse de ocorrência pela Central de Operações Policiais Militares informando situação de violência doméstica contra esposa grávida, a equipe deslocou ao endereço, onde em contato com a vítima, grávida no quinto mês de gestação apresentava lesões nos lábios. Ela relatou que sofreu agressões físicas e o autor seria seu esposo que já havia se evadido do local.

Como providência a equipe iniciou diligências no intuito de localizar o referido indivíduo, porém sem êxito na localização no momento.