Golpe do falso sequestro em Jandaia do Sul

Segundo a Polícia Militar, a equipe policial foi solicitada via 190 informando que na Avenida Getúlio Vargas estaria uma pessoa que teria sido vítima de falso sequestro.

No local foi realizado contato com a pessoa que afirmou ter recebido uma ligação informando que sua filha havia sido sequestrada e seria necessário o pagamento de um resgate no valor de R$500,00 para que a mesma fosse libertada.

A vítima teria efetuado esse pagamento, mas tinha em mãos apenas o comprovante de saque de sua própria conta bancária, não sabendo informar como teria sido efetuado o pagamento.

No final comprovou-se que sua filha estava trabalhando e que não havia sido vítima de sequestro.