Gol é furtado em Jandaia e localizado em Cambira

Jandaia do Sul 20h50min Natureza Furto qualificado Local Rua Nilton Marques da Silva, Centro Relata

Conforme a PM, no início da noite de segunda-feira (25), a solicitante informou que deixou seu veículo um VW/Gol, na cor bege, estacionado na Rua Nilton Marques da Silva, no centro de Jandaia do Sul, com as portas e janelas destrancadas e a chaves na ignição por um breve período (aproximadamente 10 minutos) e quando retornou o veículo havia sido furtado. Diante dos fatos a equipe realizou patrulhamento pelas adjacências, porém não localizou o mesmo naquele momento.

Já às 00h20 na Avenida Brasil em Cambira, o carro foi localizado.

Durante patrulhamento a equipe policial visualizou o veículo estacionado no pátio do posto de combustíveis Pérola, e constatou que era o carro furtado. O veículo foi entregue na 17ª SDP de Apucarana.