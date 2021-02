Na manhã desta segunda-feira (22) um trabalhador de Jandaia do Sul deixou seu veículo estacionado em uma rua da Vila Santo Antônio em Jandaia do Sul, em frente a uma residência enquanto realizava um serviço e , quando foi sair, encontrou o carro com a para-brisa estilhaçado por um tiro, provavelmente de revolver calibre 38.

O projetil foi localizado em cima do banco do passageiro.