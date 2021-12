Nesta sexta-feira (3) foi registrado um furto em residência na Rua Uirapuru no Jardim das Araucárias em Jandaia do Sul. O solicitante se ausentou de sua residência e quando retornou percebeu que a janela de seu quarto estava aberta e do interior de sua residência foram levados uma televisão de 20 polegadas uma prata de bali em um barbeador elétrico.

Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as devidas providências.