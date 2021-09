Na manhã de sábado (4) a Polícia Militar foi informada sobre um furto na Estação de Tratamento de Esgoto da Sanepar, na Avenida Anunciato Sonni em Jandaia do Sul.

Relatou o solicitante que durante a madrugada, arrombaram dois cadeados e, do interior do imóvel, fora subtraído uma torneira da pia do banheiro e uma caixa de descarga do vaso sanitário.