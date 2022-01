Furto em Bar no Jardim das Flores

Data do Registro: 31/01/2022 02:56:24 Endereço: RUA DOS MANACAS, 74, JARDIM DAS FLORES – JANDAIA DO SUL.

O solicitante relatou a Polícia Militar que o indivíduo teria arrombado a janela que fica na lateral, danificado a grade de proteção e adentrado no interior do Bar da Senhora ———-de 60 anos e furtado uma certa quantia em moedas e umas latas de cerveja.

No local, uma testemunha de 21 anos, informou que estava no quarto , escutou o barulho do indivíduo que já se encontrava no interior do bar e se trancou em um quarto e ligou para alguns parentes. O autor do furto seria morador no bairro Jardim das Araucárias, indivíduo esse já conhecido no meio policial pela prática de pequenos furtos.

Foi efetuado patrulhamento no intuito de localizar o autor porém sem êxito . A vítima acabou sendo devidamente orientada.